SAMSUNG Galaxy S10 5G пока не будут продаваться в странах Бенилюкса.

Samsung объявила, что 5 апреля выпустит 5G версию Galaxy S10 в Южной Корее, родной стране Samsung. Недавно там запустили сеть 5G, чего еще не произошло в странах Бенилюкса.Это и последствовала причиной, почему устройство не продается в странах Бенилюкса.

Модель S10 с поддержкой 5G отличается от обычной модели S10, S10 + или S10e.

У Samsung S10 5g имеет 6.7 дюймовый экран, он больше, чем обычный S10, добавили четвертую камеру сзади,так же 5G соединение. К стандартному датчику теперь добавили телеобъектив, широкоугольный объектив и датчик времени полета.

Так же есть и внутренние отличия: установлена ​​более мощная батарея емкостью 4500 мАч, которую можно заряжать по беспроводной сети с мощностью 25 Вт. Эта функция также доступна для обычных моделей S10 с обновлением программного обеспечения. Пока не известно, сколько будет стоить Galaxy S10 с модулем 5G, но скорее всего будет стоить дороже, чем S10 +. Будет ли S10 5G продаваться в странах Бенилюкса в будущем, пока неизвестно.