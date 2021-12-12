SCUF Gaming разработала контроллеры серии Reflex для PlayStation 5

Все три модели контроллера линейки Reflex разработаны специально для консоли PlayStation 5.

Серия SCUF Reflex оснащена адаптивными триггерами от контроллера PS5 DualSense для более глубокого погружения в игру (только на модели Reflex и Reflex Pro). Беспроводное подключение обеспечивает непрерывный игровой процесс на расстоянии. С помощью Profile Switch игрок может сохранить до трех профилей для разных игр.

Конструкция контроллера продумана таким образом, что идеально сидит в руке и обеспечивает комфорт во время долгих игровых сессий. Отличительной особенностью джойстиков является сменная лицевая панель и ручки, то есть вы сможете изменить цвет на ваше усмотрение.

Стоимость контроллера SCUF Reflex начинается от 199,99 долларов, модель Reflex Pro стоит 229,99 долларов, а Reflex FPS обойдется в 259,99 долларов.