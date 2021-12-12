SCUF Gaming разработала контроллеры серии Reflex для PlayStation 5

Все три модели контроллера линейки Reflex разработаны специально для консоли PlayStation 5.

Серия SCUF Reflex оснащена адаптивными триггерами от контроллера PS5 DualSense для более глубокого погружения в игру (только на модели Reflex и Reflex Pro). Беспроводное подключение обеспечивает непрерывный игровой процесс на расстоянии. С помощью Profile Switch игрок может сохранить до трех профилей для разных игр.

Конструкция контроллера продумана таким образом, что идеально сидит в руке и обеспечивает комфорт во время долгих игровых сессий. Отличительной особенностью джойстиков является сменная лицевая панель и ручки, то есть вы сможете изменить цвет на ваше усмотрение.

Стоимость контроллера SCUF Reflex начинается от 199,99 долларов, модель Reflex Pro стоит 229,99 долларов, а Reflex FPS обойдется в 259,99 долларов.
Комментарии и отзывы SCUF Gaming Reflex
Victrix представляет самый быстрый контроллер Xbox и беспров…
Victrix представляет самый быстрый контроллер Xbox и беспровVictrix объявила сегодня о выпуске двухъядерного турнирного контроллера Victrix Gambit, а также беспрово…
Контроллер Nacon Revolution X Pro выйдет 13 октября…
Контроллер Nacon Revolution X Pro выйдет 13 октябряNACON объявил, что Revolution X Pro Controller , официальный проводной контроллер, предназначенный для со…
Sony патентует контроллер для мобильных устройств…
Sony патентует контроллер для мобильных устройствSony подала патент на мобильный контроллер, который напоминает дизайн контроллера DualShock, за исключени…
Razer выпустила игровой контроллер Wolverine V2 Chroma…
Razer выпустила игровой контроллер Wolverine V2 ChromaRazer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, объявил о выпуске самого совершенного контроллера в …
Прототип контроллера Microsoft X-Rings VR…
Прототип контроллера Microsoft X-Rings VRMicrosoft Research продемонстрировала новый контроллер виртуальной реальности X-Rings, в котором использу…
Backbone выпускает бесплатный адаптер и файлы 3D-печати для …
Backbone выпускает бесплатный адаптер и файлы 3D-печати для Backbone Labs признала проблему, которая препятствует использованию ее игрового контроллера iPhone с новы…
Контроллер Xbox 8BitDo Pro 2 теперь доступен для предзаказа …
Контроллер Xbox 8BitDo Pro 2 теперь доступен для предзаказа На этой неделе 8BitDo начала принимать предварительные заказы на свой новый контроллер 8BitDo Pro 2 Xbox …
Контроллер полета Turtle Beach Velocityone для Xbox…
Контроллер полета Turtle Beach Velocityone для XboxВиртуальные пилоты и энтузиасты авиасимуляторов, терпеливо ожидающие выпуска контроллера полета Turtle Be…
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпадОбзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor