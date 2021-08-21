SCUF Gaming выпускает беспроводной геймпад Instinct и Instinct Pro для консолей Xbox Series X/S

SCUF Gaming разработала беспроводной геймпад Instinct и Instinct Pro для консолей Xbox Series X/S.

В Instinct и Instinct Pro реализованы четыре встроенных переключателя расположенных на обратной стороне геймпада. Триггеры мгновенно реагируют на нажатие. Есть кнопка отключения гарнитуры.

Эргономичная форма новинок обеспечивает комфортную игру при длительных игровых сессиях.

SCUF Gaming предлагает съемные лицевые панели в разных цветах. Помимо беспроводного подключения геймпады можно подключить и с помощью кабеля USB Type-C длиной 2 м.

Стоимость версии SCUF Instinct начинается от 169,99 долларов, а Instinct Pro от 199,99 долларов.