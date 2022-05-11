SCUF Gaming выпустила настраиваемый контроллер SCUF Reflex

Компания SCUF Gaming, создатель высокопроизводительных игровых контроллеров, сегодня выпустила настраиваемый контроллер SCUF Reflex, самый технологически продвинутый контроллер, разработанный специально для PlayStation 5, доступный в трех моделях: Reflex, Reflex Pro и Reflex FPS. Все контроллеры Reflex оснащены функциями, меняющими правила игры, которые игроки ожидают от SCUF, такими как запатентованная система управления лепестками с четырьмя съемными задними лепестками, программируемыми нажатием кнопки, — теперь с множеством вариантов настройки, чтобы вы могли создавать персонализированный контроллер Reflex. Reflex предложит несколько настраиваемых компонентов в конструкторе, включая лицевую панель, сенсорную панель, набор кнопок и триггеры. SCUF Reflex, совместимый с PS5 и Windows, стоимость оценена в 199,99 долларов.

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