SEGA анонсировала легендарную ретро-консоль Mega Drive Mini 2

Компания SEGA представила в Японии мини-рето-консоль Mega Drive Mini 2. Цена SEGA Mega Drive Mini 2 составляет 10 978 иен (84 доллара). Компания также планирует выпустить Mega Drive Mini 2 в Европе и Северной Америке. Североамериканская версия предположительно будет называться Sega Genesis Mini 2. Напомним, что оригинальная игровая приставка Sega Genesis Mini дебютировала в 2019 году.

Новинка выйдет 27 октября 2022 года и будет включать более 50 игр для Mega CD/Sega CD, в их числе такие проекты: Bonanza Bros., Fantasy Zone, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Shining Force CD, Shining in the Darkness, Silpheed, Sonic CD, Thunder Force IV, Virtua Racing и другие.