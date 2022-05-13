SEGA продолжит развивать прошлые игры делая больше ремейков

Кроме того, ожидается, что SEGA выпустит 13 новых игр в течение следующего финансового года (март 2022 — март 2023). На данный момент мы знаем только о четырех из этих игр — Sonic Origins, Sonic Frontier, Soul Hackers 2 и Two Point Campus, и пятая если считать недавно выпущенную версию 13 Sentinels: Aegis Rim для Nintendo Switch, так что есть еще много игр в рукаве у компании. Если некоторые из этих игр действительно являются ремейками, есть очень большая вероятность, что среди них есть ремастер Persona 3 Portable , учитывая, что серия в настоящее время отмечает свое 25-летие.