SEGA продолжит развивать прошлые игры делая больше ремейков

В своем последнем финансовом отчете японское издательство SEGA изложило свои основные стратегии на следующие 3 и 5 лет, которые включают более глубокое изучение ключевых игр, таких как Sonic the Hedgehog, Yakuza, Persona и Total War, а также активное использование прошлых игр и дальнейшее их развитие.

Кроме того, ожидается, что SEGA выпустит 13 новых игр в течение следующего финансового года (март 2022 — март 2023). На данный момент мы знаем только о четырех из этих игр — Sonic Origins, Sonic Frontier, Soul Hackers 2 и Two Point Campus, и пятая если считать недавно выпущенную версию 13 Sentinels: Aegis Rim для Nintendo Switch, так что есть еще много игр в рукаве у компании. Если некоторые из этих игр действительно являются ремейками, есть очень большая вероятность, что среди них есть ремастер Persona 3 Portable , учитывая, что серия в настоящее время отмечает свое 25-летие.
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