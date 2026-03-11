SK Hynix разработала новую память LPDDR6

Сегодня компания SK Hynix официально объявила о разработке новых модулей памяти LPDDR6 ёмкостью 16 ГБ, созданных по шестому поколению 10-нанометрового техпроцесса, известному как 1c. Южнокорейская компания подтвердила, что массовое производство этой памяти запланировано на первую половину года, а поставки клиентам начнутся во второй половине. По данным SK Hynix, скорость новых модулей LPDDR6 превышает 10,7 Гбит/сек (скорость текущего поколения памяти). Если ориентироваться на информацию, которую предоставляют инсайдеры, SK Hynix разрабатывает модули со скоростью до 14,4 Гбит/сек. Такая скорость даёт заметный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением LPDDR5X. Собственно, сама компания заявляет о повышении производительности примерно на 33% по сравнению с LPDDR5X.

Помимо увеличения скорости, новая память также получила значительные улучшения энергоэффективности. По оценке SK Hynix, энергопотребление может снизиться более чем на 20% благодаря новым технологиям, применяемым в LPDDR6. Одной из таких технологий является структура субканалов, которая позволяет каналам памяти работать выборочно и обрабатывать только необходимые потоки данных. Это означает, что при отсутствии нагрузки не требуется задействовать все каналы одновременно. Также в LPDDR6 используется технология Dynamic Voltage and Frequency Scaling — она динамически регулирует напряжение и частоту работы памяти в зависимости от сценария использования.