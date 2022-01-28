SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового года

SK hynix сегодня объявила финансовые результаты за 2021 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Консолидированная выручка за 2021 финансовый год составила 42,998 трлн вон, операционная прибыль — 12,410 трлн вон, а чистая прибыль — 9,616 трлн вон. Операционная маржа за год составила 29%, а чистая маржа – 22%. SK hynix добилась рекордно высокого годового дохода с момента своего основания. Это превышает выручку в 2018 году, когда рынок полупроводников переживал самый большой бум.

Несмотря на неопределенные рыночные условия, такие как сбои в цепочках поставок, спрос на бесконтактные ИТ-технологии вырос. Благодаря своим технологиям и конкурентоспособному качеству, SK hynix удалось активно поставлять свою продукцию, достигнув рекордных годовых продаж. Что касается DRAM, SK hynix сосредоточилась на обеспечении прибыльности, гибко реагируя на потребности ПК и серверных приложений в бизнесе DRAM. Кроме того, разработав первую в отрасли память DDR5 и HBM3 DRAM, SK hynix обеспечила ведущую конкурентоспособность по качеству в продуктах следующего поколения с высокой добавленной стоимостью.
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