SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового года

Несмотря на неопределенные рыночные условия, такие как сбои в цепочках поставок, спрос на бесконтактные ИТ-технологии вырос. Благодаря своим технологиям и конкурентоспособному качеству, SK hynix удалось активно поставлять свою продукцию, достигнув рекордных годовых продаж. Что касается DRAM, SK hynix сосредоточилась на обеспечении прибыльности, гибко реагируя на потребности ПК и серверных приложений в бизнесе DRAM. Кроме того, разработав первую в отрасли память DDR5 и HBM3 DRAM, SK hynix обеспечила ведущую конкурентоспособность по качеству в продуктах следующего поколения с высокой добавленной стоимостью.