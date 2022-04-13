SMART Modular объявляет о выпуске карты расширения памяти SMART Kestral PCIe Optane

SMART Modular Technologies, подразделение SGH и мировой лидер в области технологий для памяти, твердотельных накопителей и продуктов гибридного хранения, объявляет о выпуске новой карты расширения памяти SMART Kestral PCIe Optane Memory Add-in-Card, который может добавить до 2 ТБ расширения памяти Optane на интерфейс PCIe-Gen4-x16 или PCIe-Gen3-x16 независимо от процессора материнской платы. AIC Kestral от SMART ускоряют выполнение выбранных алгоритмов за счет переноса программно-определяемых функций хранения с центрального процессора. Kestral от SMART идеально подходят для гипермасштабируемых сред, центров обработки данных и других подобных сред, в которых работают приложения с большой памятью, и выиграют от ускорения памяти или ускорения системы за счет вычислительной памяти.

Будущие карты расширения от SMART смогут поддерживать 4 ТБ памяти Optane в постоянном режиме App Direct с помощью обычной семантики загрузки/сохранения для всех архитектур ЦП, освобождая драгоценные слоты DDR DIMM с прямым подключением. Карты памяти SMART Kestral идеально подходят для обучающих серверов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), позволяя быстро разрабатывать большие алгоритмы без риска сбоя при отключении питания.
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