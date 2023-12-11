SSD-накопители подорожают на 55%

Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения данных — некоторые отдельные специалисты прогнозируют повышение цен на твердотельные накопители и NAND-чипы памяти до 55% уже в 2024 году. Ранее эти аналитики, да и мы тоже, уже сообщали, что отрасль SSD испытывает уменьшение объёма продаж на протяжении нескольких кварталов. Снижение внутри сегмента твердотельных накопителей началось в 2021 году, когда в мире произошел дефицит полупроводников, и даже после возобновления поставок в 2022 году ослабленный интерес потребителей привёл к значительному снижению доходов производителей твердотельных накопителей. Однако благодаря коррекции запасов и существенному повышению цен на компоненты системы, производители ожидают значительного роста цен в ближайшем будущем.

Например, компания Phison подтвердила увеличение цен в отрасли хранения данных в своём отчете о проделанной работе за 2023 год. Компания смогла продемонстрировать доход в размере 5,407 миллиарда долларов, что почти на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, что является значительным прогрессом для фирмы. При этом Phison не единственная компания, замечающая радикальные изменения в отрасли SSD — компания Western Digital, по информации DigiTimes, сообщила своим клиентам о огромном увеличении цен на NAND-чипы, которое будет влиять на стоимость конечной продукции и, соответственно, прибыль производителя в этой области.
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