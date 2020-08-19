Стартовали продажи стиральных машин CANDY RAPID’O

Российским покупателям стали доступны две узкие модели RO41276DWMC4-07 с загрузкой 7 кг глубиной корпуса 40 см, также RO441286DWMC4-07 с загрузкой 8 кг и глубиной корпуса 44 см.

Candy RO41276DWMC4-07

Candy RO441286DWMC4-07

Стиральные машины семейства Candy Rapid’O обладают наибольшим количеством быстрых программ, а также удобным элементом управления Smart Console с раскладкой сенсорных кнопок. Также владельцы стиральных машин CANDY RAPID’O с легкостью могут управлять машиной с помощью голосового ассистента в приложении, в котором открывается широчайший спектр эксклюзивных дополнительных функций, а также через умную колонку от Google или Amazon.

Самой инновационной и умной особенностью стиральных машин серии Rapid’O, является функция Snap&Wash в переводе "сфотографируй и стирай". Для выбора программы стирки необходимо просто сфотографировать бельё, которые необходимо постирать, перед стиральной машиной, и приложение подберёт самую оптимальную программу.

Такая функция подходит для тех пользователей у которых имеется сомнения в выборе программы стирки конкретного предмета одежды или просто нет желания каждый раз устанавливать параметры стирки вручную.

Приложение также содержит множество других функций, предоставляя пользователю доступ к расширенному списку дополнительных программ, включая мониторинг привычек пользователя и потребления ресурсов, управление уведомлениями и предложениями, направленными на улучшение качества обслуживания техники. Обе модели оснащены тихим инверторным мотором и имеют очень высокий класс энергопотребления A+++-10%. Беспроводное управление обеспечивается встроенными модулями Wi-Fi + Bluetooth.

Стиральные машины из новой серии Candy Rapid’O уже доступны для покупки: Candy RO41276DWMC4-07 - 30 490 рублей, Candy RO441286DWMC4-07 - 31 590 рублей.
Комментарии и отзывы CANDY RAPID’O
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