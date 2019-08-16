Самый безопасный электромобиль в мире

В настоящее время специалисты тестируют безопасность последней модели электрокара Tesla Model 3. Заочно представители компании отметили, что данный автомобиль также может получить наивысшую награду по безопасности. Модель 2017 года провалила тест на оптику, после чего инженеры Tesla сделали работу над ошибками — новые автомобили поставляются с улучшенными фарами.В качестве отправной точки для отсчета рейтинга используется расстояние между помятым элементом и манекеном, состояние манекена после столкновения, повреждения автомобиля и смещение агрегатов после удара.Столь высокой награды удостоился кроссовер Audi E-Tron. Электрокар получил максимальный рейтинг безопасности Top Safety Pick+. Он успешно преодолел шесть краш-тестов на столкновение с различными объектами, включая лобовой и боковой удары, а также прошел тест оптики, тормозной системы и системы предотвращения столкновения.