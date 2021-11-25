Самый быстрый электрический самолет в мире Rolls Royce Spirit of Innovation

Компания Rolls Royce объявила, что их самолет Spirit of Innovation является самым быстрым электромобилем в мире. Самолету удалось достичь максимальной скорости 555,9 км/ч на расстоянии более 3 километров.

Во время полета он также разогнался до максимальной скорости 623 узлов в час, что составляет 387,4 миль в час, по данным Rolls Royce, это делает самолет самым быстрым электромобилем в мире. "Мы считаем, что наш полностью электрический самолет - самый быстрый в мире полностью электрический самолет, установивший три новых мировых рекорда. Мы предоставили данные в Fédération Aéronautique Internationale (FAI) - Всемирную федерацию воздушного спорта, которая контролирует и сертифицирует мировые авиационные и астронавтические рекорды, - что в 15:45 (GMT) 16 ноября 2021 года самолет достиг максимальной скорости 555,9 км/ч на 3 км, побив существующий рекорд на 213,04 км/ч."