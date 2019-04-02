Компания BYD выпустила самый длинный в мире электрический автобус K12A.

26 метровый красный двухсоставный автобус выглядит как гигантская гусеница. Он может перевозить до 250 человек, развить максимальную скорость около 65 км/ч и проехать 300 км без подзарядки. Автобус направляется в страну Колумбия, где он будет частью системы скоростных автобусов TransMilenio (BRT). В своем твите компания BYD оповестила, что это не первоапрельская шутка. За последние девять лет было выпущено более 50 000 экземпляров.