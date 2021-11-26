Самое время брать - Cyberpunk 2077 отдают за 499 рублей

У Cyberpunk 2077 были проблемы с запуском, когда игра появилась чуть меньше года назад, но похоже, что судьба данной ролевой игры действительно меняется, если судить по последней статистике по бестселлерам Steam. Осенняя распродажа Steam стартовала ранее на этой неделе, и Cyberpunk 2077 буквально мгновенно и без каких-либо проблем занял первое место в списке самых продаваемых релизов. И, похоже, собрала просто кучу положительных отзывов в Steam. Стоит отметить, что данный релиз находится над только что запущенными Farming Simulator 22 и Football Manager 22 (которые, справедливо отметить, в настоящее время продаются по полной цене), а также над другими крупными хитами, такими как Red Dead Redemption 2 и Half-Life: Alyx. Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 получил сниженную цену в 499 рублей на платформе Valve на осенней распродаже, которая продлится до 1 декабря.

Похоже, это соблазнило целую армию игроков забрать игру и застрять в наполненном неоном городе. И, если верить отзывам, статистике и прочим показателям, эти геймеры явно не разочарованы происходящим — впервые за длительное время польский релиз получил положительные оценки. С другой стороны, нужно понимать, что игра получила такие отзывы в первую очередь из-за скидки в 50% — спустя год проект продают вдвое дешевле и новички, которые только попробовали ролевую игру самостоятельно, ставят ей достаточно высокие оценки несмотря на то, что год назад игру вполне можно было назвать провалом года.