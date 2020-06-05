Самоочищающая зубная щетка SuperBlue от Dylan Fealtma

Зубная щетка SuperBlue от Dylan Fealtman гарантирует, что ваши зубы чисты, ваша щетка чиста и наша планета остается чистой.

Щетка была сконструировать таким образом, чтобы минимизировать использование материала с силиконовыми щетинками для обеспечения максимальной гигиены. Разработанная зубная щетка может очищать себя на 99,8 % убивая большинство бактерии.

Пользователи смогут поддерживать чистоту щетки с помощью корпуса с ультрафиолетовым излучением, который также служит удобной переноской в длительных путешествиях. В дополнение ко всему SuperBlue не наносит вреда окружающей среде, так как изготовлена ​​из перерабатываемых материалов.