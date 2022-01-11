Самоочищающийся автоматический робот-пылесос ROIDMI EVA упрощает работу по дому

ROIDMI EVA — это компактный самоочищающийся робот-пылесос с зарядным устройством, который позволяет вам с легкость поддерживать чистоту полов в вашем доме с минимальной суетой и взаимодействием.

Пылесос робот не только пылесосит, используя давление системы в 3,200 Па, но также он оборудован функцией прочесывания, что позволяет убирать как ковры и неровные полы. Революционный дизайн ROIDMI EVA — это сочетание базы для сбора пыли и модуля автоматической уборки шваброй в одном. Очень большой мешок для сбора пыли, чтобы собирать пыль в течение 60 дней.

Резервуар для воды объемом 4 л отделяет чистую воду от грязной. Функция самоочистки ROIDMI Eva может автоматически мыть швабру, чтобы поддерживать ее в чистоте, прежде чем вернуться к тому месту, где она остановилась, чтобы продолжить мытье полов и уборку пылесосом. Кроме того, функция сушки помогает быстро высушить швабру, чтобы предотвратить появление плесени и запаха.