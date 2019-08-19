Самостоятельное включение «умных» печей June среди ночи

По утверждению издания The Verge произошло как минимум три случая, когда «умные» печи June самостоятельно включались среди ночи и нагревались до 200°С и выше. Во всех случаях обошлось без возгораний.

В компании June допустили, что пользователи сами могли случайно запустить автонагрев в приложении, однако в сентябре 2019 года планируется обновление ПО, чтобы в будущем не было подобных случаев.

June выпустила первую «умную» печь в 2015 году. Спустя 3 года вышла вторая модель June Oven, которая включает в себя функции нескольких устройств: духовки, фритюрницы и тостера. Управляется печь через смартфон.