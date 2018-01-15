Самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Японскими учёными, было исследованно новый материал для смартфонов,самовосстанавливающееся стекло. Исследователи считают, что «Эластомер» способен самовосстанавливаться, сохраняя при этом достаточную прочность на растяжение, чтобы быть пригодным к коммерческому использованию. Разработчики считают, что этот материал можно применять в качестве защитного слоя на смартфонах и планшетах.«Эластомер» может самовосстанавливаться при комнатной температуре и имеет вдвое больший предел прочности при растяжении, чем у конкурентов. Данный показатель до сих пор был самой слабой стороной всех предыдущих разработок.За короткое время стекло может восстанавливаться от повреждений.