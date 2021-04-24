Samsung Display открывает завод по производству OLED-панелей в Индии

Южнокорейский технологический гигант Samsung Display, запускает завод по производству OLED-панелей для своих смартфонов в Нойде.

Компания также планирует в ближайшее время начать производство панелей для ИТ-дисплеев на этом заводе. Завод Samsung Display в Нойде будет поставлять компоненты для смартфонов своего бренда для линейки телефонов Galaxy, которые будут продаваться в этом регионе. Для тех, кто не знает, рынок смартфонов Индии является одним из крупнейших в мире, а также ключевым регионом для компании.

Сборка устройств внутри страны также поможет снизить затраты за счет избежания импортных пошлин за доставку компонентов из-за границы. С этим шагом компания намерена инвестировать в проект 705,75 миллиона долларов, а также надеется создать около 1300 рабочих мест в регионе.
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Samsung Display открывает завод по производству OLED-панелей в Индии

Южнокорейский технологический гигант Samsung Display, запускает завод по производству OLED-панелей для св...
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