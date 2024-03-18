Samsung Electronics готовит сервис подписок на SSD

Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung готовится принять участие в конференции GTC NVIDIA, где корейский гигант представит новую модель подписки на серверные твердотельные накопители. Ожидается, что компания представит свои новейшие решения в области памяти для приложений искусственного интеллекта, плюс в рамках мероприятия компания похвастается новейшей 12-слойной памятью HBM3e, недавно представленной SK Hynix. Но главным анонсом компании Samsung Electronics, по мнению инсайдеров, будет новый сервис по подписке для корпоративных клиентов, которые получат доступ к производительной памяти нового поколения, при этом не покупая серверные мощности.

То есть теперь компаниям не нужно будет покупать серверные мощности — достаточно будет приобрести подписку на твердотельный накопитель в составе сервера, после чего пользоваться доступом к контенту в стандартном формате. Это достаточно интересный формат сотрудничества, но нужно понимать, что далеко не все производители хотят отдавать свои данные в руки сторонней компании. Всё же достаточно часто на серверах компаний хранятся различного рода данные, которые не предназначены для передачи в руки третьих лиц, а значит, арендовать серверные мощности в данном случае не совсем разумно. Кроме того, компания не уточняет в каких регионах будут представлены серверы Samsung, а ведь от этого очень сильно зависит вопрос пинга и скорости доступа к информации.
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