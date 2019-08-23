Samsung Electronics открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019

2019-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; [60]
Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо».

В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, президент Samsung Electronics в странах СНГ Саймон Сонг, генеральный секретарь Samsung Skills, вице-президент штаб-квартиры компании Samsung Electronics Донг Соб Джанг, президент WorldSkills International Саймон Бартли, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 и дирекции спортивных и социальных проектов Эмиль Губайдуллин, представитель WorldSkills Champions Trust, участница чемпионата WorldSkills International в Сан-Паулу 2015 Анна Прокопеня, вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию Джос де Гой, директор WorldSkills international Дэвид Хоуи, президент WorldSkills Корея Ким Донг-Ман, а также представители компании Samsung Electronics, члены Совета WorldSkills и делегаты со стороны стран-участниц движения WorldSkills и Глобальных партнёров.

«Samsung сделала огромный вклад в WorldSkills Kazan 2019 и во все движение в целом. Без этой компании невозможно представить себе чемпионат WorldSkills, - прокомментировал Президент WorldSkills International г-н Саймон Бартли. – Этому способствует непоколебимая вера Samsung в молодых людей и в их потенциал. Для этой компании важной остается не только прибыль, но и изменение мира к лучшему. В компании верят, что практические навыки могут изменить жизнь».

20 мая 2019 года Samsung Electronics и WorldSkills International заключили соглашение, согласно которому Samsung стала Всемирным представляющим партнером высшего уровня 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который стартовал в Казани 22 августа. Соглашение было подписано в рамках Финала VII Национального Чемпионата WorldSkills Россия в Казани. Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 соберет около 1300 участников из 68 стран. Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство почти в 60 профессиях и видах деятельности, включая мехатронику, веб-технологии, поварское дело, флористику и многие другие.

Пространство стенда Samsung сочетает инновационные технологии и увлекательные интерактивные решения. Посетители стенда смогут познакомиться с новыми продуктами компании, в числе которых флагманские смартфоны линеек Galaxy S, Galaxy Note и Galaxy A, аксессуары и другие мобильные устройства, инновационные QLED-телевизоры с разрешением 4K и 8K, интерьерные телевизоры The Frame и Serif и изогнутые игровые мониторы. Кроме того, у гостей стенда будет возможность протестировать революционные продукты и сервисы компании в развлекательной форме и увидеть примеры их практического применения.

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