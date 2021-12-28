Samsung Exynos 2200 будет иметь невысокий прирост производительности

Samsung готовится к запуску своего последнего флагманского процессора Exynos 2200. Однако новая утечка показала, что прирост производительности может разочаровывать.

Есть предположения, что сотрудничество южнокорейского технологического гиганта с Team Red может не принести большого прорыва. Информация показывает, что Exynos 2200 может предложить только 5-процентный прирост по сравнению с Exynos 2100 , в то время как производительность его графического процессора выше примерно на 17 процентов. Для сравнения, Exynos 2100 предлагает заметный 30-процентный прирост ЦП и 40-процентный прирост производительности графического процессора по сравнению с Exynos 990 SoC. Другими словами, Exynos 2200 предлагает довольно слабый прирост. Но надежда на новый чипсет все еще есть.

Exynos 2200 оснащен NPU (блоком нейронной обработки), который предлагает колоссальный прирост производительности на 117 процентов с точки зрения искусственного интеллекта (AI). Благодаря этому мы можем ожидать улучшений в различных областях, таких как голосовой помощник Bixby, который будет быстрее.