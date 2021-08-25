Samsung Exynos 2200 превзошёл процессор Apple в бенчмарке

Известно, что Samsung работает над своим чипсетом Exynos следующего поколения с графическим процессором AMD. Теперь предварительный тест нового процессора показал, что новый Exynos 2200 с графикой mRDNA превзошел даже чипсет Apple A14 Bionic. Публикация пришла от издания NoteBookCheck, в которой показаны некоторые результаты тестов и сравнение двух систем-на-кристалле. Глядя на эти результаты, Exynos 2200 показал 170,7 кадров в секунду в тесте Manhattan 3.1, в то время как A14 Bionic показал 120 кадров в секунду. Точно так же в тесте Aztec Normal Exynos зарегистрировал 121,4 кадра в секунду, в то время как A14 удалось достичь только 79,9 кадра в секунду. Заметная разница в кадрах также видна в тесте Aztec High: Exynos 2200 показал 51,5 кадра в секунду по сравнению с 30 кадрами в секунду у A14 Bionic.

Эти цифры демонстрируют значительную разницу в производительности между двумя мобильными процессорами. Примечательно, что разница в производительности составляет около 45 процентов, при этом Exynos 2200 от южнокорейского технологического гиганта лидирует без перегрева. Более того, есть информация, что ещё в начале июня, когда производитель только начал работу над данным процессором, даже на бета-версиях драйверов результаты были достаточно приличными. Это значит, что производитель действительно готовит достаточно производительное решение, которое позволит с удовольствием играть в современные игры. Проблема лишь в том, что это только предварительные тесты.