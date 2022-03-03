Samsung Exynos теряет долю рынка

Samsung явно теряет свою долю на рынке мобильных процессоров. Популярность чипсетов Exynos упала, поскольку MediaTek продолжает доминировать на рынке. Согласно отчету, процессоры Exynos южнокорейского технологического гиганта опустились на пятую позицию с мизерной долей рынка всего 4 процента. Это происходит, когда компания перетасовывает свою стратегию портфеля смартфонов, чтобы включить источники как от собственных, так и от сторонних китайских ODM. Тем временем Qualcomm и MediaTek захватили большие доли рынка мобильных процессоров, причем MediaTek добился большого успеха в собственной линейке смартфонов Samsung в среднем сегменте для моделей 4G и 5G.

На данный момент тайваньский производитель чипов лидирует на рынке с долей 34% в мире.
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