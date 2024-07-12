Samsung Galaxy Ring будет работать без платной подписки

На протяжении многих месяцев журналисты и инсайдеры трубили на весь интернет о том, что для Galaxy Ring будет введена специальная подписка для разблокировки дополнительных функций, но Samsung на мероприятии развеяла эти слухи — на самом деле кольцо Galaxy Ring будет продаваться без подписки. Правда, информация о том, что новинка будет доступной, тоже развеялась сама по себе, потому что самая доступная версия умного кольца обойдётся покупателям в 399 долларов. И хотя у гаджета, безусловно, много функций, на деле умные часы могут делать абсолютно то же самое и при этом некоторые браслеты от Xiaomi стоят всего 30 долларов. Стоит ли платить за новый гаджет такие огромные деньги только для того, чтобы снять с руки часы или умный браслет? Вопрос, безусловно, риторический, потому что кому-то деньги не так важны, как современные инновации и гаджеты.