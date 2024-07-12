Samsung Galaxy Ring будет работать без платной подписки

Можно смело заявить, что самым ожидаемым гаджетом от компании Samsung на недавней презентации было новое умное кольцо, которое официально представили после целой серии сливов информации и новостей от самого производителя. Более того, ещё до официального анонса крупные информационные порталы сравнивали гаджет с конкурентами, сообщая, что сам гаджет будет крайне доступным, но зарабатывать компания будет на другом. Предполагалось, что Samsung будет предоставлять своим пользователям подписочную модель, которая за условные 10 долларов в месяц даст доступ к набору различного рода функций и возможностей.

На протяжении многих месяцев журналисты и инсайдеры трубили на весь интернет о том, что для Galaxy Ring будет введена специальная подписка для разблокировки дополнительных функций, но Samsung на мероприятии развеяла эти слухи — на самом деле кольцо Galaxy Ring будет продаваться без подписки. Правда, информация о том, что новинка будет доступной, тоже развеялась сама по себе, потому что самая доступная версия умного кольца обойдётся покупателям в 399 долларов. И хотя у гаджета, безусловно, много функций, на деле умные часы могут делать абсолютно то же самое и при этом некоторые браслеты от Xiaomi стоят всего 30 долларов. Стоит ли платить за новый гаджет такие огромные деньги только для того, чтобы снять с руки часы или умный браслет? Вопрос, безусловно, риторический, потому что кому-то деньги не так важны, как современные инновации и гаджеты.