Samsung Galaxy Ring нового поколения представят уже скоро

Этим летом компания Samsung официально запустила в релиз умное кольцо Galaxy Ring, и многие ожидали, что преемник данной модели, если компания всё же решит его выпустить, выйдет следующим летом. Однако, как утверждает один из инсайдеров, это может случиться раньше, чем планировалось. Специалист заявил, что назвать точную дату релиза нового умного кольца пока что не может, но отметил, что релиз в январе вместе с Galaxy S25 кажется слишком ранним, да и кольцо может перетянуть внимание у флагманской линейки смартфонов, чего производитель явно не желает. А релиз в июле, одновременно с новой серией складных смартфонов, кажется слишком поздним — такого перерыва производитель себе тоже позволить не может.

Возможно, устройство выйдет где-то между этими датами, хотя это тоже маловероятно, ведь Samsung вряд ли организует отдельное мероприятие специально для анонса кольца нового поколения — это не настолько массовый продукт, чтобы выделять под него столько внимания. При этом аналитики уверены, что когда Galaxy Ring 2 всё же появится, кольцо будет иметь более ёмкий аккумулятор, корпус гаджета станет тоньше, и, скорее всего, новая модель получит необычные функции, о которых пока что даже слухов нет. Есть лишь предположение, что в кольцо интегрируют NFC-модуль, потому что многие пользователи надеются на поддержку NFC для совершения платежей. В самой же компании ничего комментировать пока что не собираются, потому что существование гаджета ещё не анонсировали.