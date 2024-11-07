Samsung Galaxy Ring нового поколения представят уже скоро

Возможно, устройство выйдет где-то между этими датами, хотя это тоже маловероятно, ведь Samsung вряд ли организует отдельное мероприятие специально для анонса кольца нового поколения — это не настолько массовый продукт, чтобы выделять под него столько внимания. При этом аналитики уверены, что когда Galaxy Ring 2 всё же появится, кольцо будет иметь более ёмкий аккумулятор, корпус гаджета станет тоньше, и, скорее всего, новая модель получит необычные функции, о которых пока что даже слухов нет. Есть лишь предположение, что в кольцо интегрируют NFC-модуль, потому что многие пользователи надеются на поддержку NFC для совершения платежей. В самой же компании ничего комментировать пока что не собираются, потому что существование гаджета ещё не анонсировали.