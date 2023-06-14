Samsung Galaxy Tab S9 Ultra попал в базу бенчмарка Geekbench

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra снова попал в базу данных бенчмарка Geekbench и показал немного более высокие результаты, однако стоит отметить, что в этот раз была использована более новая версия бенчмарка (6.1 вместо 6.0), поэтому результаты с прошлым сливом сравнивать не совсем правильно. Также стоит отметить, что процессор работал с тактовой частотой 3,36 ГГц для основного (производительного) ядра, 2,80 ГГц для четырёх крупных ядер и 2.02 ГГц для трёх малых (энергоэффективных) ядер. Это специальный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, созданный для устройств линейки Galaxy от Samsung. Если верить утечке информации о памяти, то данный Tab S9 Ultra является представителем комплектации среднего уровня.

В первом прототипе, который был протестирован в бенчмарке, пользователи видели 8 ГБ оперативной памяти, а в этом планшете уже 12 ГБ (что подразумевает наличие 256 ГБ встроенной памяти). Также должны быть модели с 8/128 ГБ и 16/512 ГБ, но эти варианты пока что в бенчмарке не засветились. Хотя Samsung пытается держать свой флагманский планшет в секрете, многочисленные утечки раскрыли его дизайн и характеристики. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra будет самым большим планшетом из трёх новых моделей с 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем (2960x1848 пикселей) и небольшим вырезом для размещения двойной фронтальной камеры. Его стоимость пока что не называется, но есть ощущение, что это предельно дорогое удовольствие флагманского уровня, так что низкой цены не ждите.