Samsung Gaming Hub официально запустили в релиз

Мы уже давно знаем, что Samsung сотрудничает с Microsoft в создании нового игрового центра для своих новейших умных телевизоров, и сегодня сервис официально запущен. Samsung Gaming Hub предоставляет игрокам доступ к облачной библиотеке Xbox Game Pass Ultimate через приложение Xbox TV, а также к NVIDIA GeForce Now, Google Stadia и Utomik, что позволяет играть в игры без специального оборудования. Облачный игровой сервис Amazon Luna также находится в разработке, но недоступен на момент запуска. Да, и если вы просто хотите сидеть сложа руки и смотреть, как другие люди играют в игры, Twitch также интегрирован в хаб. Не заинтересованы в облачных играх?

Вы все еще можете использовать Samsung Gaming Hub, так как вы сможете запускать все свои консоли, подключенные через HDMI, через концентратор, что избавит вас от раздражающего поиска нужного источника сигнала. Также предлагаются сквозные входы для контроллера и аксессуаров, что означает, что вы сможете использовать сторонние геймпады и гарнитуры в нескольких приложениях и консолях без необходимости их повторной синхронизации. Для тех, кто плохо знаком с облачными играми, Xbox Game Pass Ultimate предоставляет доступ к более чем 100 играм, а также подписки на Xbox Live Gold и EA Play за 15 долларов в месяц — вы можете ознакомиться с полным списком доступных игр на официальном сайте. В течение ограниченного времени Microsoft предлагает новым подписчикам 3 месяца Game Pass Ultimate или Game Pass для ПК всего за 1 доллар.