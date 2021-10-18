Samsung, Qualcomm и Verizon вместе достигли скорости передачи данных 5G 711 Мбит / с

Samsung Electronics, Qualcomm Technologies и Verizon сумели достичь скорости передачи данных 5G 711 Мбит / с в лабораторных испытаниях с использованием агрегированных полос спектра миллиметрового диапазона - самой быстрой из всех трех. Трио продолжает расширять границы 5G, используя инновации, чтобы добиться от революционных технологий большего успеха. Рекорд был достигнут за счет объединения 400 МГц частоты миллиметрового диапазона Verizon 5G и 20 МГц частоты 4G с использованием новейших технологий 5G, включая агрегацию несущих миллиметровых волн и однопользовательский MIMO (SU-MIMO). Компания Samsung представила компактный макрос 5G с частотой 28 ГГц, а тестовое устройство было оснащено флагманской радиочастотной модемом Snapdragon X65 5G от Qualcomm.

Результатом достижения скорости восходящего канала 711 Мбит / с является плавная сверхбыстрая загрузка видео и фотографий в облако или социальные сети. Такая скорость также позволит студентам и сотрудникам загружать и синхронизировать большие файлы, одновременно редактировать документы в облаке и общаться с коллегами.