Samsung готовит датчик изображения на 200 Мп

В связи с тем, что запуск серии Samsung Galaxy S21 не за горами, ожидается, что смартфон с приставкой Ultra будет иметь обновленную версию прошлогоднего 108-мегапиксельного датчика изображения. Хотя компания, по-видимому, также работает над 200-мегапиксельным сенсором, который вскоре может появиться в грядущих выпусках флагманов. Согласно твиту известного источника утечек IceUniverse, южнокорейский технологический гигант планирует запустить в этом году новый инновационный датчик для смартфонов. Важно отметить, что изначально производитель представит датчик изображения на 200 Мп, но потом он планирует выпустить вариант на 600 Мп. Это действительно мощное решение, но когда датчик доберется до полноценного релиза — вопрос.

Комментарии и отзывы Samsung
Обзоры:
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Новости:
Объектив Canon RF70-200mm F4 L IS USM перенесли на 2021 год

Компания Canon объявила о том, что начало продаж представленного в ноябре объектива RF 70-200mm F4 перене...
Объектив Schneider Kreuznach 80mm F/2.8 LS Mark ll оценен в $6000

Компания Phase One пополнила ассортимент среднеформатных объективов моделью Schneider Kreuznach 80mm F/2....
Samsung готовит датчик изображения на 200 Мп

В связи с тем, что запуск серии Samsung Galaxy S21 не за горами, ожидается, что смартфон с приставкой Ult...
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Смартфон B2021 с АКБ на 8000 мАч оценен ...
Смартфон B2021 с АКБ на 8000 мАч оценен Китайская компания с автомобильным названием F150 представила защищенный смартфон B2021, который при впол...
Объектив 7Artisans 50mm f/1.05 будет сто...
Объектив 7Artisans 50mm f/1.05 будет стоВ сети появилась информация о полнокадровом объективе 7Artisans 50mm f/1.05, который предназначен для без...
Biostar анонсировала видеокарту Radeon R...
Biostar анонсировала видеокарту Radeon RBiostar объявила о выпуске своей видеокарты Radeon RX 6900 XT. Благодаря функциям AMD FidelityFX, Radeon ...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnT...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnTAnTuTu Benchmark выпустил отчет за октябрь. HUAWEI Mate40 Pro теперь возглавляет список флагманских смарт...
Карта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GU...
Карта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GUКомпания ASUS представила топовую видеокарту GeForce RTX 3090 GUNDAM, которая посвящена сорокалетнему юби...
Новый Samsung Exynos 981 с Bluetooth 5.2...
Новый Samsung Exynos 981 с Bluetooth 5.2Компания Samsung готовится к запуску следующих флагманов серии Galaxy S21 / S30 в 2021 году. Однако компа...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит тро...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит троПрофильное издание 91mobiles поделилось подробностями о доступном смартфоне Nokia 4.3, который еще не был...
Объектив Sony FE 28-60mm F/4-5.6 выйдет ...
Объектив Sony FE 28-60mm F/4-5.6 выйдет Сетевые источники сообщают о том, что представленный еще в сентябре объектив Sony FE 28-60mm F/4-5.6 стан...
OnePlus начала развертывание свежей прош...
OnePlus начала развертывание свежей прошСчастливым обладателям смартфонов OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro скоро поступит последнее обновление OxygenO...
Realme X50 Pro получил стабильное обновл...
Realme X50 Pro получил стабильное обновлСамый быстрорастущий в мире бренд смартфонов Realme выпустил Realme X50 Pro. Это флагманский смартфон был...
Corsair выпустила беспроводную игровую г...
Corsair выпустила беспроводную игровую гКомпания Corsair выпустила беспроводную игровую гарнитуру HS75 XB Wireless. Гарнитура полностью совместим...
Представлен ПК-корпус Raijintek Silenos ...
Представлен ПК-корпус Raijintek Silenos Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Silenos MS, которая подойдет для с...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor