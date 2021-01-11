Samsung готовит датчик изображения на 200 Мп

В связи с тем, что запуск серии Samsung Galaxy S21 не за горами, ожидается, что смартфон с приставкой Ultra будет иметь обновленную версию прошлогоднего 108-мегапиксельного датчика изображения. Хотя компания, по-видимому, также работает над 200-мегапиксельным сенсором, который вскоре может появиться в грядущих выпусках флагманов. Согласно твиту известного источника утечек IceUniverse, южнокорейский технологический гигант планирует запустить в этом году новый инновационный датчик для смартфонов. Важно отметить, что изначально производитель представит датчик изображения на 200 Мп, но потом он планирует выпустить вариант на 600 Мп. Это действительно мощное решение, но когда датчик доберется до полноценного релиза — вопрос.