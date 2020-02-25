Samsung начинает массовое производство первой в отрасли 16-Гбайт LPDDR5 DRAM

Samsung Electronics сегодня объявила о начале массового производства первого в отрасли 16-гигабайтного (GB) LPDDR5 мобильного DRAM-пакета для смартфонов следующего поколения премиум-класса.

После массового производства первой в отрасли LPDDR5 объемом 12 ГБ в июле 2019 года новое усовершенствование на 16 ГБ опередит рынок мобильной памяти премиум-класса с добавленной емкостью, обеспечивающей расширенные функции 5G и AI, включая богатые графикой игры и умную фотографию.

Скорость передачи данных для 16 ГБ LPDDR5 составляет 5500 мегабит в секунду (Мбит / с), примерно в 1,3 раза быстрее, чем у предыдущей мобильной памяти. По сравнению с пакетом LPDDR4X емкостью 8 ГБ, новая мобильная DRAM обеспечивает экономию энергии более чем на 20 процентов при удвоении емкости. Наряду с невероятно быстрой производительностью, крупнейшая в отрасли емкость поддерживает динамичный и отзывчивый игровой процесс, а также графику со сверхвысоким разрешением на смартфонах премиум-класса, обеспечивающую захватывающие мобильные игры.

Поскольку Samsung продолжает расширять производство мобильных DRAM LPDDR5 на своем предприятии в Пхёнтэке, во второй половине этого года компания планирует массово выпускать 16-гигабайтные продукты LPDDR5 на основе технологии процесса третьего поколения (1z-класс) (1z) в соответствии с разработка чипсета со скоростью 6400 Мбит / с. Ожидается, что такие неустанные инновации позволят Samsung укрепить свои конкурентные преимущества на таких рынках, как мобильные устройства.