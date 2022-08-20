Samsung начинает разработку модулей памяти DDR5 емкостью 1 ТБ

Компания Samsung начала разработку модулей памяти DDR5 емкостью 1 ТБ. Новая память разрабатывается для серверов нового поколения и решений для высокопроизводительных вычислений.

Стоит отметить, что память DDR5 предлагает сниженное напряжение до 1,1 В и частоту до 7200 МГц. Компания также надеется достичь 32 Гбит/с помощью стеков 3D-Stacking и 8-Hi, сохраняя при этом емкость одной памяти на премиальном уровне, превосходя жесткие диски SSD.

Стоимость модуля DDR5 емкостью 1 ТБ будет довольно высокой, особенно для потребителей, поэтому основным клиентом будут предприятия и облачные серверы. Например процессорам AMD EPYC 9000 «Genoa» Zen 4 потребуется высокая пропускная способность и мощность, это может предложить компания Samsung с памятью DDR5 1 ТБ.