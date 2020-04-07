Samsung откладывает производство 3-нм чипов

2020-04-07, Автор - Anna; Продукт - Samsung 3-нм чипы; [108]
Из-за пандемии Covid-19 Samsung отложить массовое производство 3-нм чипов. Компания не смогла завершить установку оборудования для производственных линий вовремя из-за сбоя, вызванного коронавирусом. Южнокорейский гигант должен был начать массовое производство 3-нм чипов к 2021 году, но похоже, что это станет возможным только в 2022 году.

Главный конкурент в этой нише, компания TSMC, еще в 2016 году объявила, что собирается построить литейный завод на сумму $ 15,7 миллиарда, который сосредоточится на 5-нм и 3-нм чипах. Год спустя TSMC объявила о планах построить первый в мире 3-нм завод на Тайване. В связи с этим еще неизвестно, какая компания первой выпустит 3-нм чипы на рынок.

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