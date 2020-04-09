Samsung откладывает производство 3 нм техпроцесса

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Samsung; [12]
Крупные техно-компании, такие как Intel, Apple, Nvidia, AMD стремятся достичь уменьшение размеров своих чипов. Этому есть подтверждение, уменьшение приводит к меньшему энергопотреблению, лучшей производительности, меньшего выделения тепла и уменьшение затрат на производство.

Большая часть производства чипов в мире осуществляется компаниями TSMC и Samsung. Для достижения меньшего размера чипов требуются огромные средства и исследования.

3 нм техпроцесс отсрочен из-за вируса. Так как происходят задержки в производстве и остановке заводов. По словам Корейского гиганта, серийное производство 3 нм чипов начнется в 2021 году.

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