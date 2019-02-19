Samsung перестанет выпускать Blu-ray плееры

Высокоскоростной интернет сделал возможным потоковое видео высокого разрешения, что оказывает влияние на рынок Blu-ray. В связи с этим Samsung объявила, что прекратит продавать Blu-ray плееры в США и прекратит производство 4K-плееров Blu-ray.

Это не должно вызывать удивления, если учесть, что даже Oppo , который производит широко известные плееры Blu-ray, которые любят любители аудиофилов и домашних кинотеатров, прекратил выпускать плееры Blu-ray в апреле прошлого года. По статистике только 66% семей имеют DVD или Blu-Ray проигрыватель и все реже используют эти устройства.