Samsung поделилась планами о 6G

Samsung недавно выпустила официальный документ с подробным описанием своих планов касательно подключения 6G.

Компания начала исследования и развитие 6G в ее Центре перспективных коммуникаций, созданном в мае прошлого года. Samsung утверждает, что коммерциализация и доступность 6G будут возможны не раньше 2028 года, тогда как массовая коммерциализация может произойти только в 2030 году.

Сеть 5G сосредоточена на производительности, а 6G должна добавить два основных направления: архитектуру и надежность. В связи с этим ожидается, что службы 6G будут способны обеспечить скорость передачи данных 1000 Гбит/с и задержку менее 100 мкс, 50-кратную пиковую скорость передачи данных и латентность в 10 раз ниже, чем у 5G.

С помощью 6G можно будет реализовать такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация.