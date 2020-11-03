Samsung поставит точки доступа Exynos для Xiaomi, Vivo и Oppo

Компания Samsung Electronics намерена поставить Xiaomi , Vivo и Oppo процессоры приложений на базе Exynos для смартфонов. Сделка рассчитана на 2021 год, и южнокорейская компания System LSI Business Divison будет поставлять точки доступа Exynos китайским технологическим гигантам.

Чипы Exynos в основном используются в устройствах Samsung Galaxy. Хотя были смартфоны от других брендов, оснащенных точками доступа Exynos, например Motorola и Meizu. Ранее в этом году компания Samsung столкнулась серьезной неудачей, компания решила поставлять серию Galaxy S20 со своим собственным Exynos 990 AP. Ожидается, что следующее поколение возродит свои собственные AP и даже превзойдет текущий флагманский чип Qualcomm Snapdragon 865.

Также компания является еще одним конкурентом на рынке точек доступа, поскольку такие компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, полагались на Qualcomm или MediaTek в качестве процессорова. Заключение сделок в бюджетных сегментах позволило бы Samsung расширить свое производство и даже привлечь внимание других популярных китайских производителей смартфонов.
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