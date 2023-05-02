Samsung практически готова к выпуску чипов на 3 нанометрах

Samsung обновила информацию о своих успехах в разработке 3-нанометровых чипов в ходе ежеквартальной отчётности за год, указав на положительные результаты, которые могут вернуть потерянных клиентов данному корейскому гиганту. Согласно свежему отчёту, производственные показатели следующего поколения чипов компании готовы на 70%, что довольно впечатляюще, учитывая трудности, с которыми компания столкнулась при работе над процессом 4-нм. Именно это было одной из причин, по которой Qualcomm перешла на TSMC для производства Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, аналитиками рынка отмечается, что большинство клиентов Samsung в основном работают в мобильной и HPC (вычислительной технике высокой производительности) индустриях, где требуются чипы с низким энергопотреблением и увеличенной производительностью.

И в период, когда TSMC не может удовлетворить спрос на чипы Apple A17 Bionic и M3 на своём 3-нм процессе, это должно считаться маленькой победой для Samsung, но маловероятно, что Apple откажется от своего нынешнего партнёра, учитывая, что компания заказала производственные мощности TSMC на годы вперёд. Однако другие компании, такие как Qualcomm и MediaTek, могут принять стратегию двойного снабжения, приобретая 3-нм чипы у Samsung и используя свою собственную технологию TSMC, чтобы контролировать цены на свои пластины. Всё же если на рынке нет монополии на технологический процесс, то цены на продукцию должны быть заметно ниже.
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