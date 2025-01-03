Samsung представила холодильник с ИИ

Умные холодильники Samsung вскоре смогут определять, когда у вас заканчиваются продукты, и автоматически добавлять их в приложение Instacart, чтобы вы могли заказать необходимые товары для доставки прямо с экрана холодильника. И нет — это не фантазии про далёкое будущее. Сегодня компания Samsung объявила о многолетнем партнёрстве с сервисом Instacart, которое позволит совершать покупки продуктов без необходимости ходить в магазины и всё в таком духе. Согласно пресс-релизу, технология использует искусственный интеллект Samsung Vision AI, который распознаёт продукты в холодильнике и определяет, какие из них заканчиваются. Затем, благодаря API Instacart для подбора товаров, холодильник предлагает нужные продукты и позволяет заказать их через Instacart прямо с экрана.

Система использует технологию AI Vision Inside, включая камеру над дверцей холодильника, которая фиксирует, какие продукты вы кладёте в холодильник и достаёте из него. Также внутри холодильника установлены камеры, которые следят за его содержимым. Однако они не видят продукты в дверных ящиках и морозильной камер, так что там пока что инновации недоступны. И Samsung утверждает, что локальный искусственный интеллект может распознавать до 37 различных продуктов, включая свежие фрукты и овощи. Для других товаров вы можете вручную добавлять данные в список продуктов через приложение Samsung Food на холодильнике или смартфоне. Довольно интересная новинка с безумной ценой.