Samsung представила новые интерьерные холодильники со сменными панелями

Новинка воплощает философию линейки бытовой техники Bespoke, которая включает в себя возможности для персонализации через индивидуальные настройки и гибкую функциональность. Так дизайнерский холодильник становится средством самовыражения, помогает воплотить самые разные идеи интерьера и отражает уникальный характер владельца.
В этом году, чтобы дать потребителю еще больше вариантов, которые можно легко сочетать в зависимости предпочтений и образа жизни, в линейке Bespoke появились новые решения –двухкамерные модели с нижней морозильной камерой высотой 1,85 м и 2,03 м.
Главная отличительная черта этих холодильников – цветные панели – были дополнены новыми решениями: элегантный графитовый цвет в текстуре металл и небесно-голубой цвет в текстуре матовое стекло. Панели просто крепятся к устройству, их можно менять в зависимости от дизайна помещения и желания владельца. Модули дополняют друг друга и легко соединяются при помощи стыковочного набора.
Кастомизируемый дизайн холодильника хорошо дополняет продуманная эргономика внутреннего пространства и функциональность. Он оснащен зоной свежести с изменяемой температурой Optimal Fresh+, которая позволяет установить 2 разных параметра в одном отделении одновременно и при помощи разделителя Flex Divider регулировать пространство обеих частей. Полку-трансформер 2-step Fold Shelf™ можно сдвинуть, уменьшив вполовину, или сложить, освободив место для объемных блюд. Конструкция многофункциональной полки Rack & Shelf позволяет использовать ее для хранения и продуктов, и бутылок – особая поверхность фиксирует их в горизонтальном положении. Зона Humidity Fresh+ поддерживает оптимальный уровень влажности до 80% для долгого сохранения свежести овощей и фруктов. Бесперебойную работу устройства обеспечивает тихий и экономичный инверторный компрессор нового поколения Digital Inverter Compressor
Техника Bespoke позволяет выбирать цвета, материалы и текстуру. Чтобы определиться, какое сочетание покрытия и оттенков подойдет к интерьеру, покупатели могут воспользоваться конфигуратором на официальном сайте.