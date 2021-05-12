Samsung представила новые интерьерные холодильники со сменными панелями

Компания Samsung Electronics объявляет о старте продаж обновленной линейки интерьерных холодильников Bespoke. Приобрести новинки можно в официальном интернет-магазине Samsung и в магазинах партнёров по рекомендованной розничной цене от 62 990 рублей за модуль холодильника высотой 1,85 м без панелей. В период с 11 мая по 28 мая 2021 на официальном сайте будет действовать специальное предложение – при заказе модуля можно выбрать подарок: пылесос Samsung Jet 70 Turbo или микроволновую печь Bespoke; при заказе единовременно двух модулей холодильника дополнительно можно получить интерьерный телевизор Samsung The Frame 32”.Новинка воплощает философию линейки бытовой техники Bespoke, которая включает в себя возможности для персонализации через индивидуальные настройки и гибкую функциональность. Так дизайнерский холодильник становится средством самовыражения, помогает воплотить самые разные идеи интерьера и отражает уникальный характер владельца.

В этом году, чтобы дать потребителю еще больше вариантов, которые можно легко сочетать в зависимости предпочтений и образа жизни, в линейке Bespoke появились новые решения –двухкамерные модели с нижней морозильной камерой высотой 1,85 м и 2,03 м.Главная отличительная черта этих холодильников – цветные панели – были дополнены новыми решениями: элегантный графитовый цвет в текстуре металл и небесно-голубой цвет в текстуре матовое стекло. Панели просто крепятся к устройству, их можно менять в зависимости от дизайна помещения и желания владельца. Модули дополняют друг друга и легко соединяются при помощи стыковочного набора.