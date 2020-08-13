Samsung представила новую линейку умных холодильников Family Hub

Компания Samsung представила новую линейку смарт-холодильников Family Hub.

В новую линейку вошли три модели холодильников с названием RS62, RS64 и RF56.

Три модели холодильников являются последним дополнением к списку умных бытовых приборов компании и включают в себя все, от индивидуального планирования питания до индивидуального списка покупок, также они могут проигрывать вам музыку, пока вы готовите ужин для своих близких. Все это делается с помощью Family Hub (21,5-дюймовая доска с сенсорным экраном на дверце холодильника). Family Hub - это своего рода универсальный интерфейс дистанционного управления для остальной части вашей экосистемы умного дома. Все три модели из линейки умных холодильников Family Hub уже доступны в интернет-магазине Samsung.