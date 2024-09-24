Samsung представила новую память для автомобилей

Сегодня компания Samsung официально анонсировала первый в индустрии автомобильный твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, который основан на восьмом поколении флеш-памяти V-NAND. Новая модель носит название AM9C1 и пришла на смену предыдущей версии AM991. Главными улучшениями в этом поколении можно назвать значительно улучшенную энергоэффективность (примерно на 50% по сравнению с предыдущим поколением памяти) и повышение скорости передачи данных. В конфигурации на 256 ГБ новый накопитель обеспечивает последовательную скорость чтения до 4400 МБ/сек и скорость записи до 400 МБ/сек. Хотя данные показатели могут показаться не такими уж высокими по современным меркам, стоит учитывать, что этот SSD, как и другая автомобильная электроника, оптимизирован для долговечности, а не для предельной скорости.

Также в накопителе используется флеш-память TLC, реализована функция SLC Namespace, что увеличивает последовательные скорости до 4700 МБ/сек на чтение и 1400 МБ/сек на запись. Также стоит отметить, что в настоящее время модель AM9C1 тестируется ключевыми партнёрами производителя в конфигурациях на 256 ГБ, но Samsung предложит SSD ещё и в вариантах ёмкостью от 128 ГБ до 2 ТБ. Массовое производство версии на 2 ТБ запланировано на начало следующего года, и это будет самый ёмкий автомобильный твердотельный накопитель на рынке. Правда, стоимость новинки пока что не разглашается, потому что это сугубо корпоративные детали.
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