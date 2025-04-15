Samsung представила планшет Galaxy Tab Active5 Pro

Сегодня компания Samsung представила обновлённую версию своего защищённого планшета, который рассчитан на работу в суровых условиях — ему не страшна грязь, вода и падения. Модель получила название Galaxy Tab Active5 Pro и получила улучшенную автономность, плюс планшет получил уникальную фишку — у него появилась функция двойной горячей замены аккумулятора, что позволяет менять батарею без полного отключения устройства. Стоит отметить, что планшет Galaxy Tab Active5 Pro работает на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и доступен в конфигурациях с 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Он оснащён 10,1-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и повышенной чувствительностью к прикосновениям — экраном можно пользоваться в перчатках.

Как и предыдущее поколение, планшет поддерживает съёмный аккумулятор, но теперь можно подключить его к питанию через USB Type-C и использовать без батареи — полезно в условиях перегрева, когда аккумулятор может расшириться. Но, конечно, главное новшество — система двойной горячей замены аккумуляторов, позволяющая практически беспрерывно использовать устройство при наличии запасных батарей. Однако Samsung подчёркивает — хотя планшет не требует полной перезагрузки при замене аккумулятора, во время замены его использование будет ограничено. Устройство отключает экран и некоторые функции, пока меняется одна из батарей. После установки заряженного аккумулятора всё снова включается автоматически.