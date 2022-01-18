Samsung представляет процессор Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA2

Компания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, сегодня объявила о выпуске нового мобильного процессора премиум-класса Exynos 2200. Exynos 2200 — это недавно разработанный мобильный процессор с мощной архитектурой AMD RDNA 2 на базе графического процессора Samsung Xclipse. Exynos 2200 с самыми передовыми процессорными ядрами на базе Arm, доступными сегодня на рынке, и модернизированным нейронным процессором (NPU) обеспечит непревзойденные игровые возможности мобильных телефонов, а также улучшит общее впечатление от приложений социальных сетей и приложений.