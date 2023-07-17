Samsung производит чипы на 3 нм в большем количестве, чем TSMC

Согласно публикации в корейском информационном издании Kukmin Ilbo, конкуренция между Samsung и TSMC на рынках процессов, произведённых по технологическому процессу 4 нм и 3 нм, набирает нешуточные обороты, причём корейская фабрика утверждает, что её производственный выход (количество продукции, которую производит компания за определённый отрезок времени) продукции на том же уровне, что и у компании TSMC. Стоит напомнить, что технология в 4 нм является последним процессом, использующим технологию FinFET, которая использовалась на узлах от 16 нм до 4 нм. Samsung Foundry заявляет о производстве 4 нм пластин с уровнем выхода 75%, в то время как TSMC сообщает о 80% выходе.

Сама же технология 4 нм является крайне востребованной и применяется в мобильных системах на кристалле, процессорах для ПК и, что более важно, в графических процессорах, используемых в области искусственного интеллекта. Ситуация становится очень интересной с технологией 3 нм, которая использует технологию GAA-FET. В этом направлении производства компания Samsung утверждает, что предлагает более высокий уровень выхода по сравнению с TSMC — 60% против 55%. К сожалению, пока что никак проверить данную информацию нельзя — производитель может заявлять что ему захочется, но пока официальных данных или информации от сторонних производителей нет, это всё является скорее маркетингом. Тем более, что в прошлом Samsung уже была втянута в скандал, когда производитель завысил выход своей продукции.
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