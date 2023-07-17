Samsung производит чипы на 3 нм в большем количестве, чем TSMC

Сама же технология 4 нм является крайне востребованной и применяется в мобильных системах на кристалле, процессорах для ПК и, что более важно, в графических процессорах, используемых в области искусственного интеллекта. Ситуация становится очень интересной с технологией 3 нм, которая использует технологию GAA-FET. В этом направлении производства компания Samsung утверждает, что предлагает более высокий уровень выхода по сравнению с TSMC — 60% против 55%. К сожалению, пока что никак проверить данную информацию нельзя — производитель может заявлять что ему захочется, но пока официальных данных или информации от сторонних производителей нет, это всё является скорее маркетингом. Тем более, что в прошлом Samsung уже была втянута в скандал, когда производитель завысил выход своей продукции.