Samsung разработала приложения Hand Wash

Исследовательский институт компании Samsung в Бангалоре в течении двух недель работал над новым приложением Samsung Hand Wash. Разработчики считают, что их приложение поможет людям оставаться здоровыми в связи с сложившейся ситуации в мире.

Приложение Hand Wash напоминает пользователю о необходимости мытья рук. Процесс мытья занимает 20 секунд. На практике, приложение сможет выработать привычку у человека к собственной гигиене.

Пользователи Galaxy Watch могут загрузить приложение Hand Wash из магазина Galaxy.