Samsung сотрудничает с Nifty Gateway для разработки платформы NFT, специально оптимизированной для Smart TV

Samsung впервые объявила о планах по интеграции функций NFT в свои новые телевизоры на выставке CES 2022 в январе. В официальном объявлении тогда Samsung отметила: "В 2022 году Samsung представляет первый в мире проводник NFT на основе экрана телевизора и агрегатор торговых площадок, революционную платформу, которая позволяет вам просматривать, покупать и отображать ваши любимые произведения искусства в одном месте." По словам Samsung, эта платформа позволит создателям «поделиться своим искусством с миром». С другой стороны, это позволит потенциальным покупателям просмотреть NFT перед покупкой. Кроме того, это также позволит покупателям узнать об истории NFT и просмотреть метаданные блокчейна, связанные с произведением искусства.