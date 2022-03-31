Samsung сотрудничает с Nifty Gateway для разработки платформы NFT, специально оптимизированной для Smart TV

Samsung планирует покорить волну невзаимозаменяемых токенов (NFT), представив проводник на основе экрана и агрегатор торговой площадки NFT для своих будущих смарт-телевизоров. Samsung работала с Nifty Gateway, платформой онлайн-аукционов цифрового искусства для произведений искусства NFT, чтобы разработать интерфейс просмотра, покупки и торговли NFT, оптимизированный для телевизоров. Эта функция также использует систему кастодиального кошелька Nifty Gateway, в которой платформа защищает предметы коллекционирования пользователей, а не требует, чтобы они хранили их во внешнем кошельке. Он также позволяет пользователям покупать NFT с помощью кредитной карты или криптовалюты.

Samsung впервые объявила о планах по интеграции функций NFT в свои новые телевизоры на выставке CES 2022 в январе. В официальном объявлении тогда Samsung отметила: "В 2022 году Samsung представляет первый в мире проводник NFT на основе экрана телевизора и агрегатор торговых площадок, революционную платформу, которая позволяет вам просматривать, покупать и отображать ваши любимые произведения искусства в одном месте." По словам Samsung, эта платформа позволит создателям «поделиться своим искусством с миром». С другой стороны, это позволит потенциальным покупателям просмотреть NFT перед покупкой. Кроме того, это также позволит покупателям узнать об истории NFT и просмотреть метаданные блокчейна, связанные с произведением искусства.