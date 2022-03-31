Samsung сотрудничает с Nifty Gateway для разработки платформы NFT, специально оптимизированной для Smart TV

Samsung планирует покорить волну невзаимозаменяемых токенов (NFT), представив проводник на основе экрана и агрегатор торговой площадки NFT для своих будущих смарт-телевизоров. Samsung работала с Nifty Gateway, платформой онлайн-аукционов цифрового искусства для произведений искусства NFT, чтобы разработать интерфейс просмотра, покупки и торговли NFT, оптимизированный для телевизоров. Эта функция также использует систему кастодиального кошелька Nifty Gateway, в которой платформа защищает предметы коллекционирования пользователей, а не требует, чтобы они хранили их во внешнем кошельке. Он также позволяет пользователям покупать NFT с помощью кредитной карты или криптовалюты.

Samsung впервые объявила о планах по интеграции функций NFT в свои новые телевизоры на выставке CES 2022 в январе. В официальном объявлении тогда Samsung отметила: "В 2022 году Samsung представляет первый в мире проводник NFT на основе экрана телевизора и агрегатор торговых площадок, революционную платформу, которая позволяет вам просматривать, покупать и отображать ваши любимые произведения искусства в одном месте." По словам Samsung, эта платформа позволит создателям «поделиться своим искусством с миром». С другой стороны, это позволит потенциальным покупателям просмотреть NFT перед покупкой. Кроме того, это также позволит покупателям узнать об истории NFT и просмотреть метаданные блокчейна, связанные с произведением искусства.
Apple заявила, что не будет выпускать Mac большего размера…
Apple заявила, что не будет выпускать Mac большего размераАмериканский технологический гигант Apple не планирует выпускать iMac с большим экраном. Согласно новому …
Новый Mac Mini на базе чипов M1 Pro и M1 Max будет представл…
Новый Mac Mini на базе чипов M1 Pro и M1 Max будет представлApple выпустила обновленную версию Mac Mini в конце 2020 года, что сделало его одним из первых устройств,…
Access Advance объявляет о создании первой группы универсаль…
Access Advance объявляет о создании первой группы универсальКомпания Access Advance сегодня объявила о том, что двадцать восемь компаний, на долю которых, по оценкам…
Представлена телевизионная приставка Huawei Himedia Smart Bo…
Представлена телевизионная приставка Huawei Himedia Smart BoHuawei запустила новый продукт в Китае — Himedia Smart Box C1, интеллектуальная ТВ-приставка размером с н…
Представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3…
Представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3Сегодня был представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3. Имея размеры всего 155 x 80 x 19 мм и вес всего 19…
Print-A-Sketch ручной принтер с проводящими чернилами…
Print-A-Sketch ручной принтер с проводящими черниламиПредставлен новый ручной принтер Print-A-Sketch с проводящими чернилами. Небольшой портативный принтер сп…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусом…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусомPluslane — это новый портативный FullHD проектор, способный проецировать изображение с диагональю от 50 д…
Сервис Cameos on Google прекращает свое существование…
Сервис Cameos on Google прекращает свое существованиеНекоторое время назад Google запустил новый сервис под названием Cameos on Google. Идея состоит в том, чт…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor