Samsung утверждает, что производительность 5-нм литейных цехов улучшается

Компания официально не подтвердила это, но как сообщается, коэффициент полезного действия для 5-нм узла, используемого для Snapdragon 8 Gen 1, составляет всего 35%. Это делает флагманский чипсет Qualcomm дорогим и сложным в производстве. Собственный Exynos 2100 от Samsung производится в том же литейном цеху.
Сообщается также, что Samsung отстает от TSMC по производительности 5 нм чипов. Это может привести к тому, что Qualcomm переключит литейные производства на 3-нанометровые чипы. Apple, вероятно, уже зарезервировала значительную часть 3-нм производственных мощностей TSMC для будущих чипсетов Apple A и M и это не единственная возможность. Ходят слухи, что переход может произойти уже в этом году.