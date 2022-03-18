Samsung утверждает, что производительность 5-нм литейных цехов улучшается

На недавнем собрании акционеров генеральный директор подразделения Samsung Devices Solutions, Кехюн Кьюнг сообщил, что литейные заводы компании повышают производительность передовых технологических узлов. Исполнительный директор объяснил, что каждый новый узел повышает сложность, поэтому для повышения доходности требуется время, но не сообщил никаких конкретных подробностей.

Компания официально не подтвердила это, но как сообщается, коэффициент полезного действия для 5-нм узла, используемого для Snapdragon 8 Gen 1, составляет всего 35%. Это делает флагманский чипсет Qualcomm дорогим и сложным в производстве. Собственный Exynos 2100 от Samsung производится в том же литейном цеху.

Сообщается также, что Samsung отстает от TSMC по производительности 5 нм чипов. Это может привести к тому, что Qualcomm переключит литейные производства на 3-нанометровые чипы. Apple, вероятно, уже зарезервировала значительную часть 3-нм производственных мощностей TSMC для будущих чипсетов Apple A и M и это не единственная возможность. Ходят слухи, что переход может произойти уже в этом году.