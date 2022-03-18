Samsung утверждает, что производительность 5-нм литейных цехов улучшается

На недавнем собрании акционеров генеральный директор подразделения Samsung Devices Solutions, Кехюн Кьюнг сообщил, что литейные заводы компании повышают производительность передовых технологических узлов. Исполнительный директор объяснил, что каждый новый узел повышает сложность, поэтому для повышения доходности требуется время, но не сообщил никаких конкретных подробностей.

Компания официально не подтвердила это, но как сообщается, коэффициент полезного действия для 5-нм узла, используемого для Snapdragon 8 Gen 1, составляет всего 35%. Это делает флагманский чипсет Qualcomm дорогим и сложным в производстве. Собственный Exynos 2100 от Samsung производится в том же литейном цеху.

Сообщается также, что Samsung отстает от TSMC по производительности 5 нм чипов. Это может привести к тому, что Qualcomm переключит литейные производства на 3-нанометровые чипы. Apple, вероятно, уже зарезервировала значительную часть 3-нм производственных мощностей TSMC для будущих чипсетов Apple A и M и это не единственная возможность. Ходят слухи, что переход может произойти уже в этом году.
Комментарии и отзывы Samsung
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake i…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake iВ Geekbench просочились новые результаты тестов процессоров Intel Alder Lake Core i7-1280P и Core i5-1240…
Утечки спецификаций AMD Threadripper Pro серии 5000…
Утечки спецификаций AMD Threadripper Pro серии 5000По данным лаборатории, теперь мы знаем, что AMD очень близка к выпуску новых процессоров Threadripper Pro…
Серия чипсетов Apple M2 может включать модель Extreme с 48 я…
Серия чипсетов Apple M2 может включать модель Extreme с 48 яM1 Ultra официально является последним чипом в серии M1. Модель Extreme будет стоять выше Ultra и будет м…
European Processor Initiative (EPI) завершает первую фазу пр…
European Processor Initiative (EPI) завершает первую фазу прEuropean Processor Initiative (EPI), это проект с 28 партнерами из 10 европейских стран, цель которого…
Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнинга…
Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнингаIntel инвестирует в технологию блокчейна с новым чипом, предназначенным для майнинга криптовалюты. Компан…
Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорам…
Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорамНа встрече инвесторов Intel в 2022 году главный исполнительный директор Пэт Гелсингер и бизнес-лидеры Int…
MediaTek анонсировала новый чип Kompanio 1380 для Chromebook…
MediaTek анонсировала новый чип Kompanio 1380 для ChromebookКомпания MediaTek анонсировала свой новый чип Kompanio 1380, для устройств линейки Chromebook, включая но…
Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 дебютирует 11 янва…
Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 дебютирует 11 янваКомпания Samsung анонсировала свой следующий флагманский смартфон с SoC, который, как ожидается, будет на…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor