Samsung увеличит производство чипов Exynos, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков

Samsung Electronics, ведущий мировой производитель смартфонов, входит в список немногих компаний, производящих собственные чипы. В отличие от Apple, Samsung также использует чипы таких компаний, как Qualcomm и MediaTek, а также свою собственную линейку процессоров Exynos. Пока что в большинстве телефонов Samsung используются чипы сторонних производителей, а не собственные чипы, но вскоре это может измениться, поскольку южнокорейский технологический гигант планирует уменьшить свою зависимость от американского производителя чипов Qualcomm.

В настоящее время только около 20% всех смартфонов от Samsung работают на собственных чипах серии Exynos. Начиная с 2022 года, согласно отчету Electronic Times, количество Galaxy смартфонов на своих собственных чипов Exynos увеличится в два или в три раза. Одна из причин этого шага - глобальная нехватка микросхем. Компании несколько раз приходилось откладывать выпуск смартфона Samsung Galaxy S21 FE из-за нехватки чипов Qualcomm Snapdragon 888 и теперь телефон должен выйти официально в январе следующего года. Это нанесло серьезный удар по графику продаж и запуска южнокорейской компании. Ожидается, что в ближайшее время Samsung выпустит свой Exynos 2200 SoC и результаты тестов графического процессора будущего чипа просочились в сеть. Он показывает, что 6-ядерный графический процессор AMD на базе RDNA 2 на Exynos 2200 имеет пиковое улучшение производительности от 31 до 34% по сравнению с Exynos 2100, что довольно много, учитывая, что мы обычно видим прирост производительности от 20 до 25% между поколениями. Утверждается, что Samsung Exynos 2200 будет использовать новую архитектуру ARMv9, выпущенную в этом году.